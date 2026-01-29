「突然ですが、問題です。『疲労』の対義語は何だと思いますか？『休養・休息』ではありません。そう答えてしまうのは、日本人が休み方についての知識をあまりに持っていないからです。疲れは寝たら取れるもの、という考えは錯覚。単に眠ったり身体を休めたりするよりも、効果絶大な休み方があるんです」シリーズ累計20万部を突破した『休養学』の著者で、日本リカバリー協会代表理事も務める医学博士・片野秀樹氏がそう語るよう