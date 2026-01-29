i-dleのソヨンが、圧倒的なカリスマ性を放つビジュアルを公開した。ソヨンは最近自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】限界ギリギリ？ソヨン、脇腹丸見えドレス姿公開された写真には、ミニ丈のタンクトップにブラックのボトムスを合わせたクールなスタイリングで撮影に臨むソヨンが収められている。クロップド丈のトップスからはくびれたウエストと引き締まった腹筋がのぞき、抜群のスタイルを際立たせて