被害が拡大する証券口座乗っ取り埼玉県に住む藤井大輔さん（57歳、仮名）は、口座を持っている証券会社から、こんなメールを受け取った。《セキュリティ強化のため、パスワード変更をお願いいたします》最近、詐欺やハッキング被害のニュースが続いていたこともあり、藤井さんはすぐにメールを開いた。本文に記載されていたリンクをクリックすると、見慣れた証券会社のログイン画面が表示される。パスワードを入力してログインし、