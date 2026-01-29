「昭和歌謡」「平成レトロ」など、数年前から若者を魅了しているレトロブーム。そうした中で注目されているのが「ジュークボックス」。料金を入れて曲を選択すると、自動でレコードが再生されるという仕組みの機会です。言うなれば“音楽の自動販売機”であるジュークボックスについて、あらためて調べてみました。ジュークボックスが若者にウケている？（イメージ）☆☆☆☆ジュークボックスの歴史は古く、世に登場したのは13