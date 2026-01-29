「だから……中指で、触ってほしいの」次に紹介する2編はそれぞれ官能と、聖性に翻弄される作品だ。第3編となる「指」は、奈良県の鬱蒼とした山中にある室生寺が舞台となる。東京にある私大の日本美術史博士課程2年の「私」は、つきあって3カ月になる指導教授と不倫旅行の真最中。この「私」、実はかなり年上の家庭を持つ男にしか興味が湧かない。しかも3カ月以上つきあうのはこれで4人目、1、2回だけの軽い関係は数知れずというの