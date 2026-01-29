岡本和真内野手が所属するブルージェイズは、２８日（日本時間２９日）、チームの主砲、ウラジーミル・ゲレロ内野手が、ドミニカ共和国代表として３月開幕のＷＢＣに参加することを正式発表した。通算１８３本塁打のゲレロは、ドジャースと死闘を繰り広げた昨年のワールドシリーズでも、打率３割３分３厘、２本塁打と大活躍。モントリオール出身でカナダと二重国籍を持つ。右膝負傷のために出場辞退した前回大会同様、ドミニカ