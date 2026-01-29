あなたはわかりますか？突然ですが、“break the ice” ってどういう意味か分かりますか？break は「壊す」、ice は「氷」。直訳すると「氷を割る」ですが……もちろん本当に氷を割る話ではありません。この熟語、人間関係の場面で超頻出なのに、直訳だけだと意味がまったく見えてこない表現なんです。気になる正解は……正解は・・・「打ち解ける」でした！“break the ice” は、初対面や緊張した場面で、「場の空気を和らげる／