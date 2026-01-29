先月、名古屋市緑区のスーパーで刻みネギを万引きし、取り押さえようとした女性警備員に大ケガをさせた強盗致傷事件で、逃走していた28歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、緑区に住む無職・舟倉沙織容疑者(28)です。舟倉容疑者は去年12月、緑区元徳重のスーパー「ピアゴラフーズコア徳重店」で刻みネギのパック1点を万引きし、取り押さえようとした女性警備員(59)を