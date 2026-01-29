トヨタ自動車労働組合は今年の春闘で、ボーナスにあたる一時金について過去最高水準だった前年を下回る要求をすることを明らかにしました。トヨタ労組は28日、今年の春闘で要求する執行部案を公表しました。ボーナスにあたる一時金は、トランプ関税が負担となり今年3月期の通期見通しが減益となったことなどから、過去最高水準だった前年を0.3か月分下回る月給7.3カ月分を要求するということです。賃上げ幅は