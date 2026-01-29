¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤Î¼õÃí¤ò1·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼ÆüËÜ¾åÎ¦75¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥à¥í¥Þ¥Á¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÙÁ´21Ëç¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢1950Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¥ê