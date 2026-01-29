産後の“卒乳期”は、体型やバストの変化を感じるママが多い時期。グンゼとルシアンが共同開発した『卒乳するバストを応援 ノンワイヤーブラ』は、そんな卒乳期の悩みに寄り添う快適さと美しさを両立したアイテムです♡全国のアカチャンホンポとオンラインショップで2025年12月26日（金）から発売中。締め付けすぎないノンワイヤー設計やフックアイ仕様など、日常的に心地よく使える工夫が詰まっています♪ 卒乳