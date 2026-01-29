Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）の公式インスタグラムが27日に更新され、25日に放送された第2話で登場した、松本演じる菜帆の“手作り”の「ポークチャップ弁当」のレシピが公開された。【写真】“晴流”も思わず「ボーノ！」公開された「ポークチャップ弁当」のレシピ第2話では、ライバル会社に勤めることや互いの抱える事情