名古屋市の商店街にある豊臣秀吉像の首が昨年８月に折られていた事件で、愛知県警西署は２８日、愛媛県警の男性警部補と名古屋市の男を器物損壊容疑で名古屋地検に書類送検した。捜査関係者によると、２人は昨年８月、別々の日に秀吉像の首部分を折るなどして壊した疑い。男性警部補は出張中だった。像は強化プラスチック製で、不動産賃貸業の男性が２０１３年に同市西区の円頓寺（えんどうじ）商店街に寄贈した。像は既に修