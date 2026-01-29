【ワシントン共同】ベセント米財務長官は28日、米ヤフーファイナンスのインタビューで、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長人事に関し「今後1週間のうちにも発表があるだろう」と述べた。20日には月内にも指名するとの見方を示しており、想定より選考に時間を要しているもようだ。ベセント氏は、トランプ大統領とは27日の中西部アイオワ州での集会後、機上でFRB議長人事について協議したと話した。最終候補には、資産運用