22歳の時点で年収500万円を手にし、「同年代の奴らより稼いでいる」と豪語していた佐藤さん（仮名・25歳）。しかし、見栄で購入した外車の維持費と、おまとめローン後に陥った利用枠の錯覚が、彼を総額490万円の借金地獄へと引きずり込みました。現在は我に返ったものの、利息分だけで毎月6万円を失う過酷な毎日を送っています。本記事では、若者が特に陥りやすいお金の落とし穴についての事例を紹介します。22歳で年収500万円を手