●きょう29日(木)は夕方ごろから雲が多くなりますが、天気の崩れる心配はなし●最高気温は各地8度前後。北風の流れ込みにより一段と冷たい空気に●あす30日(金)は今週の中で最も寒い日になる予想。万全の寒さ対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜もよく晴れたことで、放射冷却の働きが強くなりました。きょう29日(木)午前6時30分現在、山間部では水道管凍結のおそれもある厳しい底冷えとなっています。 きのう28日(水)に引き続