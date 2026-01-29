俳優の有村架純（３２）が映画「マジカル・シークレット・ツアー」（６月１９日公開）に主演し、母親役に初挑戦することが２８日、分かった。実在の事件に着想を得たオリジナル作品で、夫の横領と解雇により、借金を背負った２児の母という新境地に挑む。もととなるのは、脚本も担当した天野千尋監督が「育児に追われていた２０１７年、【金塊を下着に隠して密輸した主婦５人を逮捕】という記事を目にして、強く興味を惹かれま