小田急電鉄によりますと、小田急小田原線は、厚木駅で発生した人身事故の影響で、海老名〜本厚木駅間で運転を見合わせています。【映像】小田急小田原線 一部区間で運転見合わせ運転再開は7時30分ごろの見込みです。現在、他社線への振り替え輸送を実施しているということです。ご利用予定の方は、最新の情報を確認の上お出かけください。（ANNニュース）