茨城県水戸市で起きたネイリスト殺害事件で、茨城県警は会社員の大内拓実容疑者（28）を殺人の疑いで逮捕した。大内容疑者は、殺害された小松本遥さん（31）の元交際相手だったとみられる。【映像】大内容疑者（28）の顔写真（複数カット）捜査関係者によると、事件の数日前、小松本さんの実家に“置き配”のようにぬいぐるみが届いており、その中には位置情報がわかる発信機が仕込まれていた。このぬいぐるみが実家から小松本