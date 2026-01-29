人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。人気声優の小倉唯さん（30）とのツーショットを披露した。「唯ちゃんが来てくれたのですよ〜！」上坂さんは「公開録音イベント、ありがとうございました〜っ！」と感謝の気持ちを伝えながら、「昼の部では小倉唯様こと唯ちゃんが来てくれたのですよ〜！」と紹介。「ああっ私の愛する妹（主張）〜〜！！」とおどけてみせた。2人でのトークは「とてもと