今日29日の関東地方は日差しが届きますが、午後は所々で雪や雨が降るでしょう。箱根から秩父方面では積雪のおそれがあります。平地でも念のため路面の凍結にお気を付けください。関東南部の所々で雪や雨カミナリも今日29日も、関東地方は日差しが届くでしょう。気温はあまり上がらず、昼間も8℃から10℃くらいに留まりそうです。昼過ぎから夜遅くにかけては、北よりの風と西よりの風がぶつかり合って、雪雲や雨雲が湧きやすくな