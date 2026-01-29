ドル安・円高が一服ベッセント発言もドル買い戻しを加速ＦＯＭＣは無風通過＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安・円高の動きが一服し、ドル円は一時１５４円台まで買い戻される場面も見られた。先週の１９日以降、今週まででドル指数は３％超急落しており、さすがに過熱感も出ている。本日はベッセント財務長官の発言もドルの買い戻しを加速させた。長官は「米国は常に強いドル政策を取っている。ドル円相場への