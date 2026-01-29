NBA・レイカーズに所属している八村塁選手が、3Pシュート成功率でトップ10入りとなりました。このランキングでトップにつけるのはホークスのルーク・ケナード選手。成功率は唯一の49％台となる49.3％です。次ぐ2位は46.8%でロケッツのタリ・イーソン選手。八村選手は9位タイとなる43.9%をマークしています。八村選手の成功率はレイカーズトップ。直近の2試合は連続で4本の3Pシュートを決めており、特に前回試合となる日本時間27日