女優の小芝風花が２７日付で自身のＳＮＳを更新。２６日に行われた「ＴｈｅＴａｂｅｌｏｇＡｗａｒｄ２０２６」プレス発表会のオフショットを公開した。「数年ぶりに振袖を着せて頂きましたっ！食べログカラーで、とても華やかでした」と投稿。オレンジを基調とした鮮やかな着物姿で、満面の笑みを浮かべる様子などを複数枚披露。「そしてこの髪飾り！なんと刺繍で出来ているんですすごく繊細で、光にあたると上品に煌