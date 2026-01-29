歌手で女優の鈴木愛理が２７日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のスタイルを披露した。「舞台挨拶１日目」とつづり写真を投稿。ボディーラインがくっきりとわかる、波模様が特徴的な白のタイトドレス姿で、上目遣いでこちらを見つめる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「女神すぎる♥」「えええええ！天使かと思いました」「大人感やばい」「かんわいいいい」といったコメントがあがった。