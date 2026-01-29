淡白ながらも甘みがあり、クセが少ないカリフラワーは、和洋中どんな味付けにもなじむ万能野菜ですね。ビタミンCが豊富で、加熱しても栄養が残りやすいのもうれしいポイント。価格も安定していて、毎日の献立に取り入れやすい食材です。今回は、そんなカリフラワーを使った人気レシピランキングTOP3をご紹介します。食卓がパッと華やぐ絶品レシピばかりですよ。■【人気レシピNo.1】コク旨！香り立つアンチョビガーリック炒め ゆ