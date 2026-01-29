元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が２７日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「カジュアルと甘めの組み合わせって可愛い」と投稿。サッカーのユニホームのようなトップスに、ロングのフリルスカートを合わせたコーディネートで、あざとかわいくダブルピースをする様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「何着ても天使」「センス良すぎて素敵すぎます」「圧倒的に美しい」「可愛い過ぎて