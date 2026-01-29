正月の第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、３年連続９度目の総合優勝を果たした青山学院大陸上競技部の選手らが２５日、ＪＲ淵野辺駅周辺をパレードした。黒田朝日主将や原晋監督らがオープンバスに乗り、約３００メートルをパレード。約３万人の観衆に手を振った。パレード前の優勝報告会で、黒田主将は「３年連続パレードができてうれしい」とあいさつ。原監督は「相模原代表として戦ってきた。来年以降も