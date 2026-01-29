昨年３月でＮＨＫを退職し現在フリーの中川安奈アナウンサーが２７日付で自身のＳＮＳを更新。カジュアルな姿を披露した。「修羅ｓｈｕｓｈｕｓｈｕのファンシーなスタジオでお仕事」と書き出し、「最近、私のまわりでも『聴いてるよ〜！』って言ってくださる方が増えていて本当にうれしいです」と投稿。さらに「よく見たらトップスのボタン１個あいてた笑」とつづり、タイトなグレーのトップスにデニムを合わせたラフなコーデ