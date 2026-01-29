UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 サンジロワーズとアタランタの試合が、1月29日05:00にロット・パークにて行われた。 サンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、ラウール・フロルツ（FW）、ギリェルモ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）、ラ