UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 アイントラハト・フランクフルトとトットナムの試合が、1月29日05:00にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトはアンスガー・クナウフ（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）、ヒューゴ・ラーション（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはランダル・コロムアニ