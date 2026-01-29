UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 クラブ・ブリュージュとマルセイユの試合が、1月29日05:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはハメド・トラオレ（MF）、アミーヌ