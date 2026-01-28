「心臓病」とは、心臓の機能や構造に異常が生じる病気の総称です。代表的なものには、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈などがあります。それぞれ症状や頻度の多い病気について「あきはばら心臓血管・内科」の山本先生にお聞きしました。 監修医師：山本 哲平（あきはばら心臓血管・内科） 日本医科大学医学部卒業後、日本医科大学千葉北総病院や日本医科大学付属病院などで経験を積み、2022年10月よ