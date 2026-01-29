向いてない仕事ほど、頑張っても心が削られる。評価に振り回され、気力もすり減っていく。あなたに合った働き方を見つけるにはどうすればいいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。自分に合う仕事を選ぶのは、わがままではない自分の個