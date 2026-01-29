UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 レーバークーゼンとビリャレアルの試合が、1月29日05:00にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはイブラヒム・マザ（MF）、パトリック・シック（FW）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはニコラス・ペペ（FW）、タニ・オルワ