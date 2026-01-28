浮動性めまいとは「雲の上を歩いている感じ」・「頭がぼーっとしてふわふわする」という感覚がするめまいで、回転性めまいとは異なる病気です。 浮動性めまいは他人から見ても特に変化がないように捉えられることが多いため、めまいの症状で日頃から悩んでいる人は理解を得られにくく辛い思いをしているでしょう。 めまいは一時的なものであれば特に大きな問題はありませんが、場合によっては緊急性が高い病気が潜んでいる