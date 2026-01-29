MOTTERUは1月27日、AC充電器とケーブルが一緒になったコンセント一体型のACモバイルバッテリー「MOT-MBAC10002-EC」をオンラインショップなどで発売した。価格は6640円。カラーはペールアイリス、アーモンドミルク、エアリーホワイトの3色展開（エアリーホワイトは3月発売）。なお、楽天、Yahoo！ショッピングでは、2660円オフのモニターセール価格（数量限定）で購入できる。●忘れ物を防ぐ一体型モバイルバッテリー新製品