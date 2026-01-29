自信ってなんだろう？ 休みってなんだろう？ 答えがありそうでなさそうな問題について、『自分に自信が持てません生きづらさがほどける50の言葉』（ダイヤモンド社）を刊行したいれぶん氏と、『1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）などのヒットで知られる精神科医Tomy先生が、ゆる〜く対談しました。ほぐれることが何より大事Tomy：いれぶんさんの今回の本、『自分に自信が持てません生きづらさがほどける50の言葉』