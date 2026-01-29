過疎地域や離島などの厳しい環境で長年、地域を支える医療福祉従事者に贈られる北海道地方医療功労賞の授賞式が札幌市内で開かれました。北海道地方医療功労賞を受賞したのは、釧路泌尿器科クリニックの副院長で臨床工学技士の大澤貞利さんです。1972年に始まった地方医療功労賞は、過疎地域や離島など厳しい環境のもとで長年、地域に密着した活動を続けてきた医療・福祉従事者に贈られています。（釧路泌尿器科クリニック大澤貞