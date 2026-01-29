札幌市中央区にある「札幌パルコ」できのう夜、店内の壁が燃える火事がありました。スプリンクラーが作動しすぐに消火されましたが、現場は一時騒然としました。火事があったのは、札幌市中央区南1条西3丁目の「札幌パルコ」です。午前0時まえ、警備員から「6階から出火。スプリンクラーの作動があります」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はスプリンクラーと警備員によって消火されました