中国南西部の貴州省貴陽市で27日夜、焼き魚店を経営する男性がいつも餌をあげていた野良猫のおかげで危機から救われるという出来事があった。その危機とは、店の前にいる野良猫に餌をあげようと男性が歩き出した直後に上から植木鉢が降ってきたというもの。植木鉢は男性がそれまで立っていた場所に落ち、直撃されたステンレス製のたらいは変形。中国メディアによると、男性は「鉢植えの重さは5キロ以上あった」と話し、「もし自分