BSテレ東は2月22日の“猫の日”限定で「BSキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行う。今年で9年目となり、番組だけでなくSNSでの企画も通じ、猫と猫好きな視聴者に寄り添う。【画像】きゃわ〜スペシャルサポーターを務めるニャンコ先生今回も「我こそは猫好き！」を自負してやまない出演者が登場する。カミナリ＆鈴木えみ、森泉、中尾明慶＆前田敦子、中川翔子＆岩井勇気（ハライチ）、杉浦太陽＆横山由依、