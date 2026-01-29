◇テニス 全豪オープン(日本時間28日、オーストラリア・メルボルン)テニスの四大大会の一つ、全豪オープン2026は28日に男女シングルスの準々決勝が行われ、大会ベスト4が出そろいました。男子シングルスに登場したノバク・ジョコビッチ選手(第4シード)はロレンツォ・ムゼッティ選手(第5シード)に2セット連取され追い込まれましたが、第3セット途中でムゼッティ選手が途中棄権。ジョコビッチ選手が思わぬ形で準決勝へと進みました。