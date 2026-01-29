２月８日投開票の衆院選では、物価高対策を含む経済政策が主な争点となる。円安や長期金利の上昇を踏まえ、財政に関する主張も関心が高い。米国のトランプ政権に世界が翻弄（ほんろう）される中、外交・安全保障政策でも論戦が交わされそうだ。各党の公約の論点を整理した。【経済・財政・税】消費税減税や廃止主張…財源・期間にばらつき今回の衆院選では、長引く物価高を踏まえ、与野党各党が家計の負担軽減策として、消費