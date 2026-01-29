WBC世界ジュニアウエルター（現スーパーライト）級王座から陥落した試合後、オレは「納得がいかない」とハッキリと記者に言いました。あと2、3ラウンドあれば倒せたと。終わってないと思ったから、引退するつもりもなかった。インターバルでドクターが来て、右まぶたの傷をチェックするから、止血処置ができなかった。試合当日、アルレドンド側から「リングが小さい」とクレームがついて、測ったら本当に規定より小さかった。