“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、『週刊SPA!』2月3日号（発売中）のグラビア企画「美女地図」に登場した。軽トラックで全国を巡るユニークな活動でも注目を集める三田が、今回は休日の宅配ドライバーという設定で、艶やかな姿を披露する。【写真】あどけなさの裏に“魔性の女”感誌面にはすみぽん（高倉菫）も登場誌面では、海辺の旅館を舞台に撮影を敢行した。三田は持ち前の天然系キャラクターと、豊満なGカップ