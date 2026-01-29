今季5年目を迎える巨人の山田龍聖投手が、オフの過ごし方や意気込みについて明かしました。オフは長野で“山ごもり”のトレーニングを行ったという山田投手。雪も残った山では、クマも出るという話ももらっていたそうで「気をつけながら走っていた」と明かしました。昨シーズンは3月から5月の間、ウエスタン・リーグのくふうハヤテベンジャーズ静岡に派遣。8度の先発含む9試合の登板で2勝2敗、防御率1.79をマークしました。この日