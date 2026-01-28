こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「スマホスタンド」と聞くと角度がある程度固定されていたり、縦置きか横置きかどちらか一方しか対応していないものを想像しませんか？そんなプチストレスから解放してくれるのが、今回紹介する「iFLEX Buddy」です。シリコン素材1枚でできていて、ぐにゃっと曲げることで無限の角度調節が可能。しかも充電しながら使える縦置き対応や、磁石フック対応