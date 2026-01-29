アジアリーグアイスホッケーのスターズ神戸は、地元・神戸で初となるホームゲームを、1月30日（金）と31日（土）にポートアイランドスポーツセンターで行う。クラブにとって歴史的な一戦を前に、選手やスタッフが意気込みを語った。西日本初のプロアイスホッケークラブとして、今シーズンからアジアリーグアイスホッケーに参入しているスターズ神戸。神戸と尼崎をホームとし、これまでのホームゲームは兵庫県尼崎市の尼崎ス