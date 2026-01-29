「文化財の保存」「伝統行事の継承」「観光としての公開」、いま観光地ではこれらのバランスのとり方が課題となっています。兵庫県姫路市の北部の書写山に位置し、“西の比叡山”と呼ばれる書寫山圓教寺ではどのような工夫がされているのか、住職の大樹玄承さんに聞きました。☆☆☆☆同寺のある山内には、国や県の重要文化財に指定された建物や仏像が点在しています。風雨や寒暖差の影響を受けやすく、日常的な点検や修繕を重ね